Американский хоккеист дважды ударил лежащего на льду россиянина в матче НХЛ

«Посмотрите, как Мэттью Ткачук получает двойной штраф в овертайме после того, как вырубил ушедшего в отрыв Никиту Кучерова и впечатал его в борт после свистка», - гласит подпись к видео.

В овертайме Ткачук нарушил правила против Кучерова, когда тот вышел один на один с голкипером. Ткачук припечатал Кучерова к борту, а после дважды ударил его, лежащего на льду. В защиту Кучерова немедленно бросились товарищи по команде. Один из них ударил Ткачука в лицо, после чего завязалась стычка с участием других хоккеистов.