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1 час назад

Американский хоккеист дважды ударил лежащего на льду россиянина в матче НХЛ

Майк Габриелян

Нападающий «Флориды Пантерс» Мэттью Ткачук дважды ударил лежащего на льду российского форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче чемпионата НХЛ. Видео с данным эпизодом опубликовали в соцсетях.

«Посмотрите, как Мэттью Ткачук получает двойной штраф в овертайме после того, как вырубил ушедшего в отрыв Никиту Кучерова и впечатал его в борт после свистка», - гласит подпись к видео.

В овертайме Ткачук нарушил правила против Кучерова, когда тот вышел один на один с голкипером. Ткачук припечатал Кучерова к борту, а после дважды ударил его, лежащего на льду. В защиту Кучерова немедленно бросились товарищи по команде. Один из них ударил Ткачука в лицо, после чего завязалась стычка с участием других хоккеистов.

Ткачук заработал удаление, а «Тампа» в итоге выиграла со счетом 3:2.

Американцу Мэтью Ткачуку 24 года, он сын известного американского хоккеиста Кита Ткачука. Кит в одном из интервью признавался, что его прадед – выходец из южных регионов дореволюционной России.

Хоккей,Видео,Мэттью Ткачук,Никита Кучеров,
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