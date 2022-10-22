Экс-тренер сборной России Крикунов вспомнил, как убегал из военкомата

«Я даже в «Спартак» почти ушел, но в саратовском военкомате меня арестовали. Спецнабор еще шел, меня сразу направили во двор, а там уже человек 10-15 таких же бедолаг стоит, рядом солдаты-охранники. Походил по двору, смотрю, что-то мне это дело не нравится. Разбегаюсь и через забор - раз! Часовой на вышке окрикнул, но меня больше интересовало, начнет ли он в спину стрелять. Пронесло! Убежал, короче», — передает слова Крикунова «Спорт уик-энд».