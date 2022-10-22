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47 минут назад

Стало известно о роде деятельности хоккеиста Федотова в армии

Илья Родин

Вратарь Иван Федотов, призванный в армию летом этого года, занимается со сборной ВМФ. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Стало известно о роде деятельности хоккеиста Федотова в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, хоккеист работает с командой ВМФ в Санкт-Петербурге. В частности, он прибыл на каток СКА, где солдаты срочной службы играли против ветеранов, принял участие в тренировках.

Напомним, что Федотов в минувшем сезоне был признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги. Спортсмен планировал улететь в США, с тем, чтобы выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».

В начале июля его задержали в северной столице по подозрению в уклонении от службы в армии. После задержания его направили в учебную часть для прохождения срочной службы.

Хоккей,Иван Федотов,СКА,
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