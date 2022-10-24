Названы худшие по показателю полезности среди россиян в НХЛ хоккеисты

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Кирилл Капризов стали худшими по показателю полезности среди россиян в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Оба хоккеиста имеют показатель полезности «-6». При этом Овечкин является худшим игроком «Вашингтон Кэпиталс» по этому коэффициенту.

В текущем сезоне Овечкин провел шесть игр, в его активе пять очков. За это время он забросил две шайбы и оформил три результативные передачи.

Капризов в новом сезоне вышел на лед в пяти матчах и заработал восемь очков. Он отметился четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми пасами.