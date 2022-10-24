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1 час назад

Панарин стал лидером по одному из показателей в этом сезоне НХЛ

Lenta.ruиещё 2

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Панарин стал лидером по одному из показателей в сезоне НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:5. Единственную шайбу в составе хозяев забросил в большинстве российский нападающий Артемий Панарин, став лидером по одному из показателей в этом сезоне НХЛ. Он набрал 12-е очко по системе «гол плюс пас» и возглавил гонку бомбардиров лиги текущего регулярного чемпионата.

На втором месте в рейтинге идет еще один россиянин, нападающий «Колорадо Эвеланш», Валерий Ничушкин, в активе которого 11 очков. На третьей позиции другой форвард «Колорадо» Коннор Макдэвид.

Ранее стало известно, что хоккеисты Александр Овечкин и Кирилл Капризов стали худшими по показателю полезности среди россиян в новом сезоне НХЛ. У обоих игроков этот коэффициент составляет «-6». При этом Овечкин является худшим игроком «Вашингтон Кэпиталс» по этому критерию.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Артемий Панарин,Валерий Ничушкин,Александр Овечкин,
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