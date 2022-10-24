Названы цены вещей с автографами погибшего хоккеиста «Локомотива»

В Ярославле выставили на продажу шарф и свитер с автографом Александра Галимова.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Как сообщает «Ярославский регион», шарф с автографом хоккеиста продают за 1 млн рублей.

Свитер выставляли за 2 млн рублей, но снизили цену до 1,8 млн. Объявление о продаже джерси уже пропало.

Александр Галимов играл за «Локомотив». 7 сентября 2011 года он попал в авиакатастрофу вместе с командой, когда в Ярославле при взлете разбился самолет с хоккеистами и тренерами ярославского клуба КХЛ. На месте катастрофы погибли 43 из 45 человек.