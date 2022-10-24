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55 минут назад

Шарф с автографом погибшего хоккеиста «Локомотива» Галимова продают за 1 млн рублей, свитер продавали за 1,8 млн

Sports.ru

В Ярославле выставили на продажу шарф и свитер с автографом Александра Галимова.

Названы цены вещей с автографами погибшего хоккеиста «Локомотива»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает «Ярославский регион», шарф с автографом хоккеиста продают за 1 млн рублей.

Свитер выставляли за 2 млн рублей, но снизили цену до 1,8 млн. Объявление о продаже джерси уже пропало.

Александр Галимов играл за «Локомотив». 7 сентября 2011 года он попал в авиакатастрофу вместе с командой, когда в Ярославле при взлете разбился самолет с хоккеистами и тренерами ярославского клуба КХЛ. На месте катастрофы погибли 43 из 45 человек.

Галимов оказался единственным выжившим хоккеистом при крушении самолета. 12 сентября 2011 года он скончался в ожоговом центре Института хирургии им. Вишневского.

Хоккей,Александр Галимов,
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