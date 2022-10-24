Назван возможный спонсор Континентальной хоккейной лиги

АВТОВАЗ пока не раскрывает детали и сроки сделки. В пресс-службе предприятия sovainfo.ru уточнили, что подробности станут известны после подписания документов:
- Мы ведем переговоры о возможном присутствии бренда LADA в одном из видов спорта, но детали будем готовы раскрыть в случае подписания необходимых документов.
Напомним, в 2022 году главным партнёром Континентальной хоккейной лиги стала букмекерская компания. Соглашение подписано до конца сезона-2024/25. А генеральным партнёром лиги выступает страховая группа.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.