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57 минут назад

АВТОВАЗ может стать спонсором Континентальной хоккейной лиги

СОВА

АВТОВАЗ пока не раскрывает детали и сроки сделки. В пресс-службе предприятия sovainfo.ru уточнили, что подробности станут известны после подписания документов:

Назван возможный спонсор Континентальной хоккейной лиги
Фото: СОВАСОВА

- Мы ведем переговоры о возможном присутствии бренда LADA в одном из видов спорта, но детали будем готовы раскрыть в случае подписания необходимых документов.

Напомним, в 2022 году главным партнёром Континентальной хоккейной лиги стала букмекерская компания. Соглашение подписано до конца сезона-2024/25. А генеральным партнёром лиги выступает страховая группа.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Хоккей,Автоваз,
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