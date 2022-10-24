16-летняя хоккеистка из Флориды совершила самоубийство из-за травли

16-летняя хоккеистка школьной команды во Флориде совершила самоубийство из-за издевательств.

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Как сообщает FOX 13 News, Маккенна Браун была вратарем команды. Инцидент произошел 7 августа.

Родители девушки сообщили, что над их дочерью издевались в интернете.

Школьная лига и Федерация любительского хоккея штата Флорида проводят расследование инцидента. Федерация хоккея США созвала независимый совет для проведения собственного расследования.

По словам матери хоккеистки Шерил Браун, трое товарищей по хоккейной команде Маккенны, которые предположительно ответственны за организацию онлайн-травли, были отстранены школьной лигой до завершения расследования.