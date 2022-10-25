Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Ванкувер»

"Каролина" в гостях со счетом 3:2 победила "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

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В составе победителей шайбы забросили Андрей Свечников (7-я минута), Себастьян Ахо (41), Йеспер Фаст (42). У "Ванкувера" отличился Джей Ти Миллер (13, 51).

Свечников забросил седьмую шайбу в сезоне-2022/23, также на счету 22-летнего россиянина две результативные передачи в текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги. Российские нападающие "Ванкувера" Василий Подколзин, Илья Михеев и Андрей Кузьменко не отметились результативными действиями.

В другом матче игрового дня "Вегас" дома победил "Торонто" со счетом 3:1. Российский голкипер канадской команды Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33. Нападающий "Вегаса" Фил Кессел повторил рекорд защитника Кита Яндла по количеству сыгранных матчей без пропусков в НХЛ, американский форвард провел 989-й матч кряду.