Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Шайба Андрея Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

ТАССиещё 5

"Каролина" в гостях со счетом 3:2 победила "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Ванкувер»
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей шайбы забросили Андрей Свечников (7-я минута), Себастьян Ахо (41), Йеспер Фаст (42). У "Ванкувера" отличился Джей Ти Миллер (13, 51).

Свечников забросил седьмую шайбу в сезоне-2022/23, также на счету 22-летнего россиянина две результативные передачи в текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги. Российские нападающие "Ванкувера" Василий Подколзин, Илья Михеев и Андрей Кузьменко не отметились результативными действиями.

В другом матче игрового дня "Вегас" дома победил "Торонто" со счетом 3:1. Российский голкипер канадской команды Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33. Нападающий "Вегаса" Фил Кессел повторил рекорд защитника Кита Яндла по количеству сыгранных матчей без пропусков в НХЛ, американский форвард провел 989-й матч кряду.

"Каролина" поднялась на второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала девять очков в шести играх. "Ванкувер" идет восьмым в Тихоокеанском дивизионе с двумя очками после семи встреч. В следующем матче "Каролина" дома сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс" 29 октября, "Ванкувер" днем ранее в гостях встретится с "Сиэтлом".

Хоккей,Василий Подколзин,Джей Миллер,Андрей Свечников,Илья Самсонов,Андрей Кузьменко,Фил Кессел,Себастьян Ахо,Илья Михеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители