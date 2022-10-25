Нападающий «Вашингтона» активно и очень эмоционально настраивал своих партнёров по команде на встречу с «дьяволами». Сначала Овечкин несколько раз «дал пять» защитнику Джону Карлсону, после чего они ударились локтями. Затем россиянин обратился к Ти Джею Оши, и после многократных ударов крагами хоккеисты несколько раз ударились грудью друг об друга. Всё это сопровождалось громким криком.