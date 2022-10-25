«Крутой момент»: Овечкин о своем новом достижении в НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 122-ю победную шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на второе место по победным голам, обойдя легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу (121). Как сообщает «Чемпионат.com», россиянин отметился в матче против «Нью-Джерси Дэвилз», который закончился со счетом 6:3.

Сейчас рекордсменом по победным шайбам является чешский хоккеист Яромир Ягр, который за свою карьеру в НХЛ забил 135 финальных голов. Сам Овечкин признался, что это «довольно крутой момент» и ему приятно «обойти этих легенд».

«Конечно, очень круто быть в этой компании и обойти эти легенды… Это довольно крутой момент», - заявил хоккеист.