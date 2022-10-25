ЦСКА назначил тренера по развитию игроков

Московский ЦСКА назначил ветерана команды Александра Попова на должность тренера по развитию игроков, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В обязанности Попова будет входить работа с хоккеистами всех трех команд клубной системы: ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии». Контракт с Поповым уже подписан, срок соглашения не уточняется.

ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина. Попову 31 августа исполнилось 42 года. По окончании плей офф КХЛ прошлого сезона нападающий заявил, что пока не принял решение о завершении карьеры.