ЦСКА назначил тренера по развитию игроков

Московский ЦСКА назначил ветерана команды Александра Попова на должность тренера по развитию игроков, сообщается на сайте хоккейного клуба.
В обязанности Попова будет входить работа с хоккеистами всех трех команд клубной системы: ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии». Контракт с Поповым уже подписан, срок соглашения не уточняется.
ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина. Попову 31 августа исполнилось 42 года. По окончании плей офф КХЛ прошлого сезона нападающий заявил, что пока не принял решение о завершении карьеры.
До перехода в ЦСКА Попов выступал за омский «Авангард». В армейском клубе форвард играл с сезона 2016/17. В составе команды он провел 315 матчей, в которых набрал 133 очка (43+90) при показателе полезности «+91». Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2019 и 2022 годах), а в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей офф.