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46 минут назад

ЦСКА объявил о назначении Александра Попова на должность тренера по развитию игроков

Матч ТВ

Московский ЦСКА назначил ветерана команды Александра Попова на должность тренера по развитию игроков, сообщается на сайте хоккейного клуба.

ЦСКА назначил тренера по развитию игроков
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В обязанности Попова будет входить работа с хоккеистами всех трех команд клубной системы: ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии». Контракт с Поповым уже подписан, срок соглашения не уточняется.

ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина. Попову 31 августа исполнилось 42 года. По окончании плей офф КХЛ прошлого сезона нападающий заявил, что пока не принял решение о завершении карьеры.

До перехода в ЦСКА Попов выступал за омский «Авангард». В армейском клубе форвард играл с сезона 2016/17. В составе команды он провел 315 матчей, в которых набрал 133 очка (43+90) при показателе полезности «+91». Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2019 и 2022 годах), а в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей офф.

Хоккей,Александр Попов,ХК Авангард,
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