Панин рассказал о сломанном Радуловым носе

– Отлично все, просто нос сломал. А остальное все как обычно. Я по самочувствию посмотрел, смогу ли играть. У нас еще был день выходной. Проснулся, и все отлично было. Так, немного болела переносица. Руки, ноги целы – это самое главное. Нос – это не такая важная часть тела для хоккея.