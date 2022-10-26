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39 минут назад

«У меня руки растут не из того места». Шестеркин — об ошибке в матче с «Колорадо»

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Российский голкипер «Нью Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал свою ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 Б).

«У меня руки растут не из того места»: Шестеркин о матче с «Колорадо»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На старте третьего периода при счете 1:1 Шестеркин далеко вышел из ворот, чтобы завладеть шайбой, но потерял ее в борьбе с Эндрю Кольяно. Ошибка россиянина привела к голу форварда «Колорадо» Логана О’Коннора. «Рейнджерс» в этот момент играли в большинстве.

— Да, я определенно ничего не видел. У меня руки растут не из того места. Это все, что я могу сказать по этому поводу, — цитирует Шестеркина журналист Молли Уокер в Twitter.

«Рейнджерс» с 8 очками располагаются на 12 й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей,Эндрю Кольяно,Игорь Шестеркин,
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