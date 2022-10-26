Светлов назначен главным тренером ХК «Сочи»

Сергей Светлов официально назначен новым главным тренером хоккейного клуба «Сочи», сообщает пресс служба команды.
Контракт с ним подписан до конца нынешнего сезона.
В тренерский штаб Светлова войдут Игорь Горбенко, Дмитрий Кокорев и тренер вратарей Олег Ромашко. Андрей Зюзин будет работать в системе клуба тренером по развитию игроков, Николай Пронин продолжит быть исполняющим обязанности тренера по физической подготовке.
24 октября пост главного тренера «Сочи» покинул Андрей Назаров.
— В моем тренерском штабе будут работать несколько специалистов. Игорь Юрьевич Горбенко в первую очередь будет помогать мне в работе с большинством, именно этот участок он закрывал в «Сочи» на старте чемпионата, как в свое время в «Ак Барсе». Тренер по защитникам Дмитрий Александрович Кокорев — новое имя исключительно для КХЛ, но в МХЛ, в нашей молодёжной команде, он добился хороших результатов — сейчас «Капитан» занимает второе место в «Серебряном» дивизионе. Кроме этого, Дмитрий имеет семилетний опыт работы в составе юниорских сборных России и является двукратным обладателем Мирового кубка вызова в качестве тренера по защитникам.
Андрей Юрьевич Зюзин будет работать в качестве тренера по развитию во всей системе ХК «Сочи». В НХЛ роль таких тренеров является одной из ключевых. Такой она мне видится и для нашего клуба.
Олег Игоревич Ромашко, известный в прошлом голкипер, будет работать с вратарями «Сочи». Инновационные методики Ромашко, как и его школа, известны многим в отечественном хоккее. Александр Максимович Залевский будет помогать на этом ответственном участке.
Николай Павлович Пронин продолжит работу тренера по физической подготовке.
Благодарен руководству клуба за возможность поработать с одной из самых молодых и перспективных команд КХЛ. Благодарен предыдущему тренерскому штабу за хорошее наследство. Надеюсь на поддержку болельщиков, она очень нужна нашей команде. Встретимся на хоккее! — прокомментировал свое назначение и перестановки в тренерском штабе клуба Светлов.
«Сочи» занимает последнее, 11 е, место в Западной конференции КХЛ (20 игр, 9 очков).