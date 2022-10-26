Светлов назначен главным тренером ХК «Сочи»

— В моем тренерском штабе будут работать несколько специалистов. Игорь Юрьевич Горбенко в первую очередь будет помогать мне в работе с большинством, именно этот участок он закрывал в «Сочи» на старте чемпионата, как в свое время в «Ак Барсе». Тренер по защитникам Дмитрий Александрович Кокорев — новое имя исключительно для КХЛ, но в МХЛ, в нашей молодёжной команде, он добился хороших результатов — сейчас «Капитан» занимает второе место в «Серебряном» дивизионе. Кроме этого, Дмитрий имеет семилетний опыт работы в составе юниорских сборных России и является двукратным обладателем Мирового кубка вызова в качестве тренера по защитникам.