В IIHF объяснили, почему РФ нужно оплачивать взносы

"Федерация хоккея России не была лишена членства в IIHF, но ее командам в настоящее время не разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации, - сказал собеседник агентства. - Хотя IIHF не комментирует отдельные банковские операции, мы можем сообщить, что каждая национальная ассоциация, входящая в IIHF, должна платить взнос в размере 1 тыс. швейцарских франков в год в соответствии с уставом IIHF и иметь хорошую репутацию для осуществления членских прав".