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1 час назад

В IIHF объяснили, почему России нужно оплачивать взносы, несмотря на санкции к хоккеистам

ТАССиещё 1

Федерация хоккея России (ФХР) сохраняет членство в Международной федерации хоккея (IIHF), поэтому должна выплачивать в IIHF ежегодный взнос, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Международной федерации хоккея.

В IIHF объяснили, почему РФ нужно оплачивать взносы
Фото: ТАССТАСС

"Федерация хоккея России не была лишена членства в IIHF, но ее командам в настоящее время не разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации, - сказал собеседник агентства. - Хотя IIHF не комментирует отдельные банковские операции, мы можем сообщить, что каждая национальная ассоциация, входящая в IIHF, должна платить взнос в размере 1 тыс. швейцарских франков в год в соответствии с уставом IIHF и иметь хорошую репутацию для осуществления членских прав".

27 мая по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские команды не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах. Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.

Чемпионат мира 2023 года должен был пройти в России, но турнир перенесли в Латвию и Финляндию. Молодежный чемпионат мира 2023 года должен был состояться в Омске и Новосибирске, решением IIHF соревнования пройдут в Канаде.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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