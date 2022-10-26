В IIHF объяснили, почему РФ нужно оплачивать взносы

Федерация хоккея России (ФХР) сохраняет членство в Международной федерации хоккея (IIHF), поэтому должна выплачивать в IIHF ежегодный взнос, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Международной федерации хоккея.
"Федерация хоккея России не была лишена членства в IIHF, но ее командам в настоящее время не разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации, - сказал собеседник агентства. - Хотя IIHF не комментирует отдельные банковские операции, мы можем сообщить, что каждая национальная ассоциация, входящая в IIHF, должна платить взнос в размере 1 тыс. швейцарских франков в год в соответствии с уставом IIHF и иметь хорошую репутацию для осуществления членских прав".
27 мая по итогам конгресса IIHF сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские команды не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах. Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.
Чемпионат мира 2023 года должен был пройти в России, но турнир перенесли в Латвию и Финляндию. Молодежный чемпионат мира 2023 года должен был состояться в Омске и Новосибирске, решением IIHF соревнования пройдут в Канаде.