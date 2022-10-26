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1 час назад

Россия продолжит выплачивать взносы в IIHF в условиях отстранения

Lenta.ruиещё 2

Федерация хоккея России (ФХР) продолжит выплачивать взносы в Международную федерацию хоккея (IIHF), несмотря на отстранение национальной сборной от турниров. Об этом сообщает ТАСС.

Россия продолжит выплачивать взносы в IIHF в условиях отстранения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ФХР не была лишена членства в IIHF. Каждая национальная ассоциация должна платить взносы в соответствии с уставом и иметь хорошую репутацию для осуществления членских прав», — заявили в пресс-службе организации. Уточняется, что размер выплаты составляет одну тысячу швейцарских франков в год (около 61 тысячи рублей).

3 октября глава IIHF Люк Тардиф высказался об отношении к России в организации.

«Никакой агрессии [в адрес России] нет, потому что это спорт», — заявил он, отметив, что с российской и белорусской федерациями поддерживается связь.

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале.

Хоккей,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
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