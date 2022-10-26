Россия продолжит выплачивать взносы в IIHF в условиях отстранения

«ФХР не была лишена членства в IIHF. Каждая национальная ассоциация должна платить взносы в соответствии с уставом и иметь хорошую репутацию для осуществления членских прав», — заявили в пресс-службе организации. Уточняется, что размер выплаты составляет одну тысячу швейцарских франков в год (около 61 тысячи рублей).