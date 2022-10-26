Из-за России могут перенести Кубок мира по хоккею 2024

Кубок мира по хоккею, проведение которого запланировано на февраль 2024 года, может быть перенесен. Об этом в среду сообщил канадский телеканал TSN.

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Сообщается, что изменение дат проведения турнира обсуждали комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли.

"Есть некоторые нерешенные вопросы с Международной федерацией хоккея. В том числе главный вопрос - что делать со сборной России. Многие страны не хотят, чтобы российская сборная выступала на турнире из-за ситуации на Украине. Это сложный вопрос для НХЛ и профсоюза игроков лиги", - сообщил журналист TSN Пьер Лебрюн.

Последний Кубок мира прошел в 2016 году, все игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие сборные России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборная молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и сборная Европы. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.