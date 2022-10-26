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1 час назад

Экс-вратарь сборной Чехии Гашек объяснил, почему назвал Овечкина трусом

Газета.Ru

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек рассказал, почему назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина трусом. Его слова передает The Athletic.

Гашек объяснил, почему назвал Овечкина трусом
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

«Я назвал его трусом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал. Он сказал, что политика не связана со спортом и он ничего не знает о спецоперации. Конечно, он многое может сделать», — сказал Гашек.

Накануне генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о беседе с Овечкиным на тему специальной военной операции.

Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 783 гола. Следующая его цель — Горди Хоу, который за всю карьеру забросил 801 шайбу. До Грецки россиянину остается оформить 111 голов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слова Доминика Гашека, который раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие россиян в выставочных матчах в Чехии.

Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.

Хоккей,Брайан Маклеллан,Яков Тренин,Евгений Свечников,Доминик Гашек,Александр Кожевников,
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