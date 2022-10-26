Легендарный вратарь объяснил неприемлемость выступления россиян в НХЛ

«Почему я говорю о подходе НХЛ? НХЛ была и остается очень важной частью моей жизни. Она дала мне так много, и я так забочусь о ней. Вот почему я хочу, чтобы НХЛ принимала правильные решения, которые принесут пользу как ей, так и всем людям на нашей планете», — сказал Гашек.