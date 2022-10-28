В НХЛ рассказали о вариантах организации Кубка мира - 2024

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что организация рассматривает множество вариантов проведения Кубка мира - 2024. Его слова передает ТАСС.
"Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений. Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти", - сказал Дэйли.
Ранее сообщалось, что Кубок мира могут перенести из-за вопроса участия сборной России. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.
В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям. В мае россияне пропустили чемпионат мира в Финляндии, где победу одержали хозяева турнира.