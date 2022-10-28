В НХЛ рассказали о вариантах организации Кубка мира - 2024

"Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений. Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти", - сказал Дэйли.

Ранее сообщалось, что Кубок мира могут перенести из-за вопроса участия сборной России. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.