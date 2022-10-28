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2 часа назад

В НХЛ рассказали о вариантах организации Кубка мира - 2024

Газета.Ruиещё 1

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что организация рассматривает множество вариантов проведения Кубка мира - 2024. Его слова передает ТАСС.

В НХЛ рассказали о вариантах организации Кубка мира - 2024
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений. Я бы предпочел не строить предположений о том, что может произойти", - сказал Дэйли.

Ранее сообщалось, что Кубок мира могут перенести из-за вопроса участия сборной России. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям. В мае россияне пропустили чемпионат мира в Финляндии, где победу одержали хозяева турнира.

Хоккей,Билл Дэйли,СБОРНАЯ РОССИИ,
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