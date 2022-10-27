Фетисов оценил проведение Кубка мира по хоккею без России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что проводить Кубок мира по хоккею без России бессмысленно. Как пишет «Спорт-Экспресс», так он прокомментировал информацию о том, что соревнования в 2024 году могут перенести из-за нежелания ряда стран Европы играть с россиянами.

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«Надо ждать официального решения. Проводить этот Кубок мира без сильнейших хоккеистов НХЛ, а там много наших ребят, бессмысленно», — сказал Фетисов.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, а также лишила РФ права проведения домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.