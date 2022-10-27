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32 минуты назад

Фетисов оценил проведение Кубка мира по хоккею без России

Никита Бородкин

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что проводить Кубок мира по хоккею без России бессмысленно. Как пишет «Спорт-Экспресс», так он прокомментировал информацию о том, что соревнования в 2024 году могут перенести из-за нежелания ряда стран Европы играть с россиянами.

Фетисов оценил проведение Кубка мира по хоккею без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо ждать официального решения. Проводить этот Кубок мира без сильнейших хоккеистов НХЛ, а там много наших ребят, бессмысленно», — сказал Фетисов.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, а также лишила РФ права проведения домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Отметим, что Кубок мира по хоккею проводится не под эгидой IIHF — ее организует НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ. В последний раз турнир проходил в 2016 году, в нем Россия дошла до полуфинала, а победителем стала сборная Канады.

Хоккей,Вячеслав Фетисов,
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