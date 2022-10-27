Российский хоккеист признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой стал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин , оформивший шатаут в матче с «Рейнджерс». Голкипер отразил 41 бросок по воротам и помог победить своей команде со счетом 3:0.

Третьей звездой признан российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев. Россиянин отметился голом в матче с «Анахайм Дакс» (4:2), который стал для него первым в текущем сезоне, а также записал на свой счет результативную передачу. Примечательно, что Сергачев не попал в тройку лучших игроков матча.