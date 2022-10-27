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49 минут назад

Вратарь "Айлендерс" Сорокин после матча с "Рейнджерс" признан первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ruиещё 5

Пресс-служба Нациоанльной хоккейной лиги (НХЛ) назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Российский хоккеист признан первой звездой дня в НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первой звездой стал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, оформивший шатаут в матче с «Рейнджерс». Голкипер отразил 41 бросок по воротам и помог победить своей команде со счетом 3:0.

Второй звездой назван канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Нюджент-Хопкинс. В матче против «Сент-Луис Блюз» (3:1) нападающий забросил победную шайбу.

Третьей звездой признан российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев. Россиянин отметился голом в матче с «Анахайм Дакс» (4:2), который стал для него первым в текущем сезоне, а также записал на свой счет результативную передачу. Примечательно, что Сергачев не попал в тройку лучших игроков матча.

Хоккей,Михаил Сергачев,Илья Сорокин,
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