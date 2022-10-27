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55 минут назад

«Матч ТВ» узнал причины возможного переноса сроков Кубка мира по хоккею

Матч ТВиещё 1

«Матч ТВ» поинтересовался мнением эксперта, который близок к организаторам Кубка мира, может ли турнир быть перенесен на другое время.

Названы причины возможного переноса сроков Кубка мира по хоккею
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее обозреватель канадского ресурса TSN в своем материале написал, что не исключено, что Кубок мира по хоккею, изначально запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесен на другие даты. Он связал это с тем, что заинтересованные стороны еще не приняли окончательного решения относительно участия в Кубке мира сборной России.

— Пока нет никакой конкретной информации, и это не связано с Россией, — сказал собеседник «Матч ТВ», пожелавший не раскрывать своего имени. — Весь вопрос в том, когда запустить этот турнир, чтобы заработать больше всего денег. Стоит ли делать это в феврале, когда фанаты уже посмотрели полно матчей и наелись хоккеем перед плей офф. В это время даже по абонементам люди не всегда приходят на стадионы. Они ждут апреля и розыгрыша Кубка Стэнли.

А может Кубок мира лучше провести традиционно в сентябре, когда болельщики соскучились по хоккею, и можно раздуть большой ажиотаж. Всё упирается в маркетинговые доллары. А так НХЛ может организовать этот турнир за неделю. Нужно найти не только правильное время, но и место, чтобы по максимуму заработать деньги для лиги и профсоюза.

Полгода назад прошло голосование, и среди кандидатов на основные матчи Кубка мира точно были Нью Йорк, Торонто, вроде бы Лос Анджелес. Но многие наши русские пацаны голосовали за Лас Вегас. Не удивлюсь, если Кубок мира в итоге пройдет в этом городе, — добавил источник «Матч ТВ».

Последний на данный момент Кубок мира состоялся в 2016 году.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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