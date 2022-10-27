Названы причины возможного переноса сроков Кубка мира по хоккею

— Пока нет никакой конкретной информации, и это не связано с Россией, — сказал собеседник «Матч ТВ», пожелавший не раскрывать своего имени. — Весь вопрос в том, когда запустить этот турнир, чтобы заработать больше всего денег. Стоит ли делать это в феврале, когда фанаты уже посмотрели полно матчей и наелись хоккеем перед плей офф. В это время даже по абонементам люди не всегда приходят на стадионы. Они ждут апреля и розыгрыша Кубка Стэнли.



А может Кубок мира лучше провести традиционно в сентябре, когда болельщики соскучились по хоккею, и можно раздуть большой ажиотаж. Всё упирается в маркетинговые доллары. А так НХЛ может организовать этот турнир за неделю. Нужно найти не только правильное время, но и место, чтобы по максимуму заработать деньги для лиги и профсоюза.



Полгода назад прошло голосование, и среди кандидатов на основные матчи Кубка мира точно были Нью Йорк, Торонто, вроде бы Лос Анджелес. Но многие наши русские пацаны голосовали за Лас Вегас. Не удивлюсь, если Кубок мира в итоге пройдет в этом городе, — добавил источник «Матч ТВ».



Последний на данный момент Кубок мира состоялся в 2016 году.