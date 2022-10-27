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44 минуты назад

Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России

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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Его слова приводит The New York Times.

Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гашек заявил, что коммисар лиги Гэри Беттман и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

«Они должны уйти. Если они продолжат руководить лигой, я не хочу, чтобы НХЛ приезжала на нашу территорию. Я буду действовать соответственно», — заявил экс-хоккеист.

Ранее Гашек выразил сожаление из-за прилета россиян из НХЛ в Чехию. Он обратил внимание на то, что, согласно законам Европейского союза, если россияне прибыли в Прагу из другого государства ЕС, власти страны не могут не впустить их.

«Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — посчитал Гашек.

7 и 8 октября «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» провели в Праге два матча регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин принял участие в двух встречах, его соотечественник Евгений Свечников, представляющий «Сан-Хосе», — в одной.

Хоккей,Яков Тренин,Евгений Свечников,Доминик Гашек,ЕС,
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