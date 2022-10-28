Шайба и голевая передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Оттаву"

"Миннесота Уайлд" одержала победу на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Оттавой Сенаторз". Игра, прошедшая в Оттаве, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил во встрече одну шайбу и отдал голевую передачу.

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В нынешнем сезоне на его счету десять очков благодаря пяти голам и пяти ассистам. В составе его команды также отличились Матс Цуккарелло, Райан Хартман и Фредерик Годро. Голы "Оттавы" забили Алекс Дебринкэт и Тома Шабо. Российские защитники "Оттавы" Артем Зуб и Никита Зайцев закончили игру с коэффициентом полезности -1.

Ранее стало известно, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнялся с легендарным канадским хоккеистом Филом Эспозито по количеству матчей, проведенных в Национальной хоккейной лиге. Игра регулярного чемпионата лиги с "Даллас Старз" стала для форварда 1282-й в НХЛ. В сезоне-2022/23 Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи.