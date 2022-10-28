Дубль Михеева и гол Кузьменко принесли "Ванкуверу" победу над "Сиэтлом" в НХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/2023 между «Сиэтл Кракен» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча, прошедшая на стадионе «Клаймат Пледж Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой «Ванкувера» со счетом 5:4.

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В составе «Кэнакс» двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Илья Михеев. Также гол и результативную передачу на свой счет записал форвард гостей Андрей Кузьменко. В составе победителей шайбы также забрасывали Элиас Петтерссон и Конор Гарланд.

За «Сиэтл» забили Джейми Олексиак, Джаред МакКанн, Мэттью Бенирс и Джаден Шварц.