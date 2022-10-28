Чемпион ОИ Каменский объяснил спад Овечкина в новом сезоне НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что давление по поводу покорения рекорда Уэйна Гретцки негативно влияет на игру Александра Овечкина.
«Естественно, здесь нельзя винить только Овечкина, это результат всей команды, которая только начинает сезон, у них сейчас тяжелый период. А Саша проводит достаточно много времени на льду, чтобы сделать команду лучше.
Народ и пресса очень сильно давят с рекордом Уэйна Гретцки, это тоже влияет на его игру. Он сильный парень, но, думаю, этот фактор негативно сказывается. Конечно, мы все ждем и надеемся, но не стоит так акцентировать внимание», — передает слова Каменского РБК.
В этом сезоне россиянин в восьми матчах оформил шесть очков (3+3).
Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 783 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), составляет 20 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.