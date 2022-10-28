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47 минут назад

Чемпион ОИ Каменский заявил, что давление рекорда Гретцки влияет на игру Овечкина в новом сезоне

Газета.Ruиещё 2

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что давление по поводу покорения рекорда Уэйна Гретцки негативно влияет на игру Александра Овечкина.

Чемпион ОИ Каменский объяснил спад Овечкина в новом сезоне НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Естественно, здесь нельзя винить только Овечкина, это результат всей команды, которая только начинает сезон, у них сейчас тяжелый период. А Саша проводит достаточно много времени на льду, чтобы сделать команду лучше.

Народ и пресса очень сильно давят с рекордом Уэйна Гретцки, это тоже влияет на его игру. Он сильный парень, но, думаю, этот фактор негативно сказывается. Конечно, мы все ждем и надеемся, но не стоит так акцентировать внимание», — передает слова Каменского РБК.

В этом сезоне россиянин в восьми матчах оформил шесть очков (3+3).

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 783 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), составляет 20 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Валерий Каменский,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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