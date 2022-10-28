Чемпион ОИ Каменский объяснил спад Овечкина в новом сезоне НХЛ

«Естественно, здесь нельзя винить только Овечкина, это результат всей команды, которая только начинает сезон, у них сейчас тяжелый период. А Саша проводит достаточно много времени на льду, чтобы сделать команду лучше.



Народ и пресса очень сильно давят с рекордом Уэйна Гретцки, это тоже влияет на его игру. Он сильный парень, но, думаю, этот фактор негативно сказывается. Конечно, мы все ждем и надеемся, но не стоит так акцентировать внимание», — передает слова Каменского РБК.