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38 минут назад

Хоккеист Лукоянов считает, что игрокам "Ак Барса" нужно справляться с эмоциями

ТАСС

Большое количество удалений игроков "Ак Барса" в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно объяснить сильными эмоциями из-за желания победить, хоккеистам нужно с ними справляться. Об этом рассказал журналистам в пятницу игрок "Ак Барса" Артем Лукоянов.

Хоккеист Лукоянов: игрокам "Ак Барса" нужно справляться с эмоциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Удаление ни о чем не говорит, тогда команда еще больше сплачивается и еще больше должна взять на себя. У нас порой складывается так, что вчетвером лучше играем, чем впятером. Здесь просто нужна концентрация, и ответственность при игре в меньшинстве такая же, как в большинстве. Поэтому две минуты, подумаешь, все бывает. Надо выходить, выстоять и не пропускать", - сказал Лукоянов.

Он поделился впечатлениями от последнего матча против "Салавата Юлаева" (1:4) в Уфе.

"Бывают удаления, когда подъехал, пнул. Но когда идешь в тело, например, у Уфы игроки по 60 кг весят, ему дашь, он свернется от боли, там игроки весят, как в ЖХЛ. Эмоции, конечно, но парни из Уфы молодцы, зарабатывают удаления, забивают", - сказал Лукоянов.

"Это, наверное, из-за чрезмерного желания, отсюда получаются нелепые удаления. Мне кажется, надо как-то справляться с эмоциями и направить их в правильное русло", - заключил хоккеист.

В октябре "Ак Барс" впервые в КХЛ потерпел шесть поражений подряд. Команда также проиграла три последних матча. Казанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 22 матчей. В следующем матче 30 октября "Ак Барс" примет "Нефтехимик".

Хоккей,Артем Лукоянов,Фонбет,
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