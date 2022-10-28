Хоккеист Лукоянов: игрокам "Ак Барса" нужно справляться с эмоциями

"Удаление ни о чем не говорит, тогда команда еще больше сплачивается и еще больше должна взять на себя. У нас порой складывается так, что вчетвером лучше играем, чем впятером. Здесь просто нужна концентрация, и ответственность при игре в меньшинстве такая же, как в большинстве. Поэтому две минуты, подумаешь, все бывает. Надо выходить, выстоять и не пропускать", - сказал Лукоянов.