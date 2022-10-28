Хоккеист Лукоянов: игрокам "Ак Барса" нужно справляться с эмоциями

Большое количество удалений игроков "Ак Барса" в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно объяснить сильными эмоциями из-за желания победить, хоккеистам нужно с ними справляться. Об этом рассказал журналистам в пятницу игрок "Ак Барса" Артем Лукоянов.
"Удаление ни о чем не говорит, тогда команда еще больше сплачивается и еще больше должна взять на себя. У нас порой складывается так, что вчетвером лучше играем, чем впятером. Здесь просто нужна концентрация, и ответственность при игре в меньшинстве такая же, как в большинстве. Поэтому две минуты, подумаешь, все бывает. Надо выходить, выстоять и не пропускать", - сказал Лукоянов.
Он поделился впечатлениями от последнего матча против "Салавата Юлаева" (1:4) в Уфе.
"Бывают удаления, когда подъехал, пнул. Но когда идешь в тело, например, у Уфы игроки по 60 кг весят, ему дашь, он свернется от боли, там игроки весят, как в ЖХЛ. Эмоции, конечно, но парни из Уфы молодцы, зарабатывают удаления, забивают", - сказал Лукоянов.
"Это, наверное, из-за чрезмерного желания, отсюда получаются нелепые удаления. Мне кажется, надо как-то справляться с эмоциями и направить их в правильное русло", - заключил хоккеист.
В октябре "Ак Барс" впервые в КХЛ потерпел шесть поражений подряд. Команда также проиграла три последних матча. Казанский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 22 матчей. В следующем матче 30 октября "Ак Барс" примет "Нефтехимик".