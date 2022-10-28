В сборной России высказались о спаде Овечкина

«Сезон же только начался. Бывает такое, все по разному вкатываются в сезон. Бывает, что иногда в начале что-то не получается. Не стоит заострять внимания на неудачах Александра. Я думаю, что сезон у него будет хороший. У всего «Вашингтона» сейчас же тоже не очень хороший старт. Сваливать все на одного игрока, я думаю — неправильно. Шансы Александра побить рекорд Уэйна Гретцки есть, всегда есть», — приводит слова Жамнова РБК.