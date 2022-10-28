В сборной России высказались о спаде Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что не стоит заострять внимания на неудачах Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сезон же только начался. Бывает такое, все по разному вкатываются в сезон. Бывает, что иногда в начале что-то не получается. Не стоит заострять внимания на неудачах Александра. Я думаю, что сезон у него будет хороший. У всего «Вашингтона» сейчас же тоже не очень хороший старт. Сваливать все на одного игрока, я думаю — неправильно. Шансы Александра побить рекорд Уэйна Гретцки есть, всегда есть», — приводит слова Жамнова РБК.
В этом сезоне россиянин в восьми матчах оформил шесть очков (3+3). Он также был признан худшим игроком лиги по показателю полезности.
В регулярном чемпионате прошлого сезона 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
Также он продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 783 заброшенных шайб. У Гретцки — 894 гола.