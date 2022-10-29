Романов и Сорокин помогли "Айлендерс" обыграть "Каролину"

"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:2 обыграл "Каролину" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на субботу.

Фото: AP Photo/ Karl B DeBlaker AP Photo/ Karl B DeBlaker

Защитник "Айлендерс" Александр Романов отдал голевую передачу и сделал первое результативное действие в сезоне, вратарь команды Илья Сорокин отразил 33 броска из 35. Бэйли стал третьим игроком в истории клуба, проведшим 1 000 и более матчей в лиге. Ранее за "Айлендерс" 1 000 и более встреч в НХЛ провели Брайн Тротье (1 123 игры) и Денис Потвен (1 060).

"Бостон" со счетом 4:0 в гостях обыграл "Коламбус", после четвертой пропущенной шайбы голкипера хозяев Элвиса Мерзликина заменил россиянин Даниил Тарасов, отразивший шесть бросков из шести. Лидер Восточной конференции "Бостон" четвертый раз в своей истории одержал восемь побед в октябре.