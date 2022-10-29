«Локомотив» близок к подписанию контракта с Никитой Гусевым

По данным «Матч ТВ», ярославский «Локомотив» ведет переговоры о подписании контракта с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым.
В минувшем сезоне 30 летний Гусев выступал за СКА и набрал 35 очков (10+25) в 31 матче регулярного чемпионата и 16 очков (7+9) в 16 матчах плей офф. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента. Ранее форвард заявлял «Матч ТВ», что в течение октября будет ждать предложений из НХЛ и только потом будет рассматривать варианты игры в КХЛ.
В конце октября Гусев, не получив предложений из за океана, начал переговоры с российскими клубами. Наибольший интерес в услугах форварда проявил «Локомотив». На данный момент идут переговоры между представителями хоккеиста и клубом по условиям контракта.