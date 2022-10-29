«Поздравление из космоса меня шокировало» — Мартемьянов о юбилее клуба

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отметил отличную организацию в домашнем матче, приуроченном к 60 летию клуба.
Официальной датой основания «Сибири» считается 1962 год, свой первый матч в чемпионате страны команда сыграла 31 октября. В субботу новосибирцы обыграли «Северсталь» в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ (5:1).
— Поздравляю всех болельщиков «Сибири», всех ветеранов, кто писал историю клуба и всех его нынешних работников с юбилеем клуба, — заявил Мартемьянов журналистам. — Ну и, конечно, сегодня мы не хотели омрачать праздник. Сначала чуток были скованны, но пришли в себя, выровняли матч. И, конечно, очень здорово сегодня сработало большинство. «5 на 4» мы в этом сезоне играем на очень хорошем уровне, дай бог, чтобы парни не сбавляли обороты.
— Сегодня «Сибирь» на кубе даже из космоса поздравили.
— Фантастический день. И артисты поздравляли, и космонавты… Меня поздравление из космоса не то, что удивило, а просто шокировало. Очень приятно видеть такие вещи. Это незабываемые вещи. Ну и поздравление Володи Тарасенко привело болельщиков «Сибири» в восторг. Организаторы здорово поработали, на пять баллов.
— Не опасались, что из за статуса матча команда перегорит?
— Так и было. Я еще на раскатке заметил, что ребята немного скованны. Можно было соперника еще раньше на контратаках ловить, когда он также как «Северсталь» в атаку сразу летит.
— В последнее время ворота чаще защищает Денис Костин. Можно сказать, что он стал основным голкипером «Сибири»?
— Ни в коем случае. У нас добротная вратарская бригада, прекрасный тренер, который с ними ладит. Оба на ходу. Первого вратаря у нас нет. У меня в них обоих сомнений нет.
После четырех домашних побед «Сибирь» вышла на четвертое место в Восточной конференции и вплотную приблизилась к лидирующей тройке.