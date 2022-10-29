«Поздравление из космоса меня шокировало» — Мартемьянов о юбилее клуба

— Поздравляю всех болельщиков «Сибири», всех ветеранов, кто писал историю клуба и всех его нынешних работников с юбилеем клуба, — заявил Мартемьянов журналистам. — Ну и, конечно, сегодня мы не хотели омрачать праздник. Сначала чуток были скованны, но пришли в себя, выровняли матч. И, конечно, очень здорово сегодня сработало большинство. «5 на 4» мы в этом сезоне играем на очень хорошем уровне, дай бог, чтобы парни не сбавляли обороты.