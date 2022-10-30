Игрока клуба НХЛ наказали за атаку на российского вратаря

Нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Тая Делландреа наказали за атаку на российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Об этом в Twitter сообщил журналист Фрэнк Серавалли.
Игрока оштрафовали на 2333 долларов за инцидент, произошедший в матче 29 октября. Делландреа поставил подножку Шестеркину. Российский голкипер упал на спину и долго не мог подняться со льда.
Матч завершился победой «Рейнджерс» со счетом 6:3. Шестеркин провел на площадке все 60 минут и отразил 25 бросков по воротам.
В прошлом сезоне Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль.