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1 час назад

Игрока клуба НХЛ наказали за атаку на российского вратаря

Lenta.ru

Нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Тая Делландреа наказали за атаку на российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Об этом в Twitter сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

Игрока клуба НХЛ наказали за атаку на российского вратаря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Игрока оштрафовали на 2333 долларов за инцидент, произошедший в матче 29 октября. Делландреа поставил подножку Шестеркину. Российский голкипер упал на спину и долго не мог подняться со льда.

Матч завершился победой «Рейнджерс» со счетом 6:3. Шестеркин провел на площадке все 60 минут и отразил 25 бросков по воротам.

В прошлом сезоне Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль.

Хоккей,Игорь Шестеркин,
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