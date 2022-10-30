Игрока клуба НХЛ наказали за атаку на российского вратаря

Нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Тая Делландреа наказали за атаку на российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Об этом в Twitter сообщил журналист Фрэнк Серавалли.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Игрока оштрафовали на 2333 долларов за инцидент, произошедший в матче 29 октября. Делландреа поставил подножку Шестеркину. Российский голкипер упал на спину и долго не мог подняться со льда.

Матч завершился победой «Рейнджерс» со счетом 6:3. Шестеркин провел на площадке все 60 минут и отразил 25 бросков по воротам.