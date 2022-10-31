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1 час назад

Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал о последних играх команды

Чемпионат.com

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале прокомментировал последние игры команды из Денвера.

Форвард «Колорадо» Мальцев рассказал о последних играх команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Две последние игры в Нью-Йорке проиграли «Нью-Джерси» и «Айлендерс». Я без прорывов, выходил совсем мало. Немножко удачи нужно, чтобы двинуться дальше, так как за пять-шесть минут, когда смены через 15-20 минут реального времени, игровой ритм поймать очень сложно, холодным выходишь. Если в самом начале матча порядок выхода звеньев как-то сохраняется, то любое меньшинство или большинство, каждая рекламная пауза отодвигает четвертую линию в зад списка. Сегодня ночью летим в Финляндию на два матча с «Коламбусом». Если что-то интересно вне льда будет – напишу», — сообщает Мальцев в телеграм-канале.

В текущем сезоне 24-летний российский нападающий провёл за «лавин» три встречи, результативными действиями не отметился. Уроженец Санкт-Петербурга всего за свою заокеанскую карьеру провёл 54 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Хоккей,Михаил Мальцев,
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