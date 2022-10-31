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1 час назад

Форвард "Вашингтона" Овечкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в столичном клубе

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в столичном клубе.

Овечкин захотел закончить карьеру в столичном клубе
Фото: ReutersReuters

"Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Я чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде. У меня здесь много друзей, и это довольно круто", — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Овечкин является воспитанником московского "Динамо". Он выступает за "столичных" с 2005 года. Россиянин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 784 гола. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 17 заброшенных шайб. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд Гретцки по гостевым голам в пустые ворота в НХЛ.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Динамо,
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