Овечкин захотел закончить карьеру в столичном клубе

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что хотел бы закончить карьеру в столичном клубе.
"Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Я чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде. У меня здесь много друзей, и это довольно круто", — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.
Овечкин является воспитанником московского "Динамо". Он выступает за "столичных" с 2005 года. Россиянин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 784 гола. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 17 заброшенных шайб. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.
Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд Гретцки по гостевым голам в пустые ворота в НХЛ.