Овечкин захотел закончить карьеру в столичном клубе

"Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Я чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде. У меня здесь много друзей, и это довольно круто", — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.