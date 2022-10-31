Радулов высказался о решении Знарка вывести его из состава «Ак Барса»

«Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из последних 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но вылазит информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим», — сказал Радулов.