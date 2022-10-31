Радулов высказался о решении Знарка вывести его из состава «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал решение тренерского штаба команды вывести его из состава. Его слова передает «Чемпионат».
«Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из последних 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но вылазит информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим», — сказал Радулов.
Напомним, что на прошлой неделе Олег Знарок сам заявил о выводе игрока. По его словам, у него были на то причины.
30 октября «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 5:2. Стоит отметить, что в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» в 23 матчах потерпел 13 поражений. До матча с нижнекамский командой последние три игры казанцы проиграли с общим счетом 4:9. Подопечные Олега Знарка занимают седьмое место в Восточной конференции, отставая от лидирующего «Металлурга» на 13 очков.
Ранее сообщалось, что у Радулова возник конфликт с помощниками главного тренера команды.