Овечкин назвал цель выступления в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал цель выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
«Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Здесь чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде», — сказал форвард.
Овечкин добавил, что в «Кэпиталс» у него появилось много друзей.
Овечкин в нынешнем сезоне провел девять матчей в регулярном чемпионате. В активе 37-летнего россиянина четыре гола и три результативные передачи.
Нападающий стал хоккеистом «Вашингтона» в 2005 году. Нынешний контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 2026-го.