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1 час назад

Овечкин назвал цель выступления в НХЛ

Lenta.ru

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал цель выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин назвал цель выступления в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Здесь чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде», — сказал форвард.

Овечкин добавил, что в «Кэпиталс» у него появилось много друзей.

Овечкин в нынешнем сезоне провел девять матчей в регулярном чемпионате. В активе 37-летнего россиянина четыре гола и три результативные передачи.

Нападающий стал хоккеистом «Вашингтона» в 2005 году. Нынешний контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 2026-го.

Хоккей,Александр Овечкин,
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