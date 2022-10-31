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1 час назад

Защитник «Баффало» Любушкин пропустит сегодняшний матч с «Детройтом»

Чемпионат.com

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин пропустит матч с «Детройт Ред Уингз» (в ночь на 1 ноября в 2:00 мск), сообщает журналист Джордон Лабарбер в своём «твиттере».

Любушкин пропустит сегодняшний матч с «Детройтом»
Фото: NHL.COMNHL.COM

Главный тренер «Баффало» Дон Гранато сообщил, что вывел 28-летнего российского защитника из состава в связи с восстановлением после травмы нижней части тела, полученной в матче с «Эдмонтоном» 19 октября 2022 года (4:2).

Любушкин в сезоне-2022/2023 сыграл за «Баффало» шесть игр, в которых отметился одной результативной передачей.

Уроженец Москвы за свою заокеанскую карьеру провёл в НХЛ 217 игр регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 26 очков при показателе полезности «-18».

Хоккей,Илья Любушкин,
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