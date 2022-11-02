Капризов вышел на третье место в списке снайперов сезона

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ. Россиянин забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне.

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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид занимает первое место в списке лучших снайперов сезона. Канадский нападающий забросил 11 шайб. На втором месте находится Эрик Карлссон из «Сан-Хосе Шаркс». Помимо Капризова, на третьем месте располагается целая группа игроков, включая россиянина Андрея Свечникова, выступающего за «Каролину Харрикейнз».

Также по восемь шайб забросили Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс») и Габриэль Виларди («Лос-Анджелес Кингз»).