Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Радулов вернулся в основной состав «Ак Барса» и сыграет с ЦСКА

Матч ТВ

Как стало известно «Матч ТВ», нападающий Александр Радулов вернулся в основной состав «Ак Барса» и сможет принять участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА.

Радулов вернулся в основной состав «Ак Барса»
Фото: ТАССТАСС

Перед встречей регулярного чемпионата с армейцами 36 летний форвард тренировался в одном звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

28 октября после открытой тренировки «Ак Барса» стало известно, что Радулов выведен из основного состава казанцев. Он пропустил матч с «Нефтехимиком» (5:2).

В нынешнем сезоне Радулов провел 22 игры и набрал 15 (8+7) очков, он лидирует по результативности в казанской команде. Сейчас «Ак Барс» идет шестым в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (24 очка после 23 игр).

Хоккей,Артем Галимов,Илья Сафонов,Александр Радулов,Фонбет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители