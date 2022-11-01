Как стало известно «Матч ТВ», нападающий Александр Радулов вернулся в основной состав «Ак Барса» и сможет принять участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА.

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Перед встречей регулярного чемпионата с армейцами 36 летний форвард тренировался в одном звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

28 октября после открытой тренировки «Ак Барса» стало известно, что Радулов выведен из основного состава казанцев. Он пропустил матч с «Нефтехимиком» (5:2).