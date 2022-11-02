Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Гол и передача Малкина не помогли "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Бостоном" в НХЛ

Газета.Ruиещё 2

"Питтсбург Пингвинз" в овертайме уступил "Бостон Брюинз" (5:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Питтсбурга" голами отметились Сидни Кросби, Евгений Малкин, Джейсон Цукер, Брайан Раст и Рикард Ракелль. Также Малкин записал на свой счет результативную передачу. Для российского форварда это уже пятый гол и пятая передача в десяти матчах сезона.

«Питтсбург» проиграл «Бостону», Малкин забросил пятую шайбу в сезоне
Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look PressKyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

У "Бостона" шайбы забросили Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Павел Заха, Тейлор Холл и Хампус Линдхольм. После этого матча "Питтсбург" с десятью очками занимает 13-е место в Восточной конференции, "Бостон" с 18 баллами лидирует на Востоке. Ранее сообщалось, что российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капрзов забросил две шайбы в победном матче с "Монреаль Канадиенс" (4:1).

Теперь в его активе восемь шайб в десяти играх сезона. В следующем матче "Миннесота Уайлд" 4 ноября сыграет с "Сиэтл Кракен", "Монреаль Канадиенс" в этот же день встретится с "Виннипег Джетс".

Хоккей,Павел Заха,Брайан Раст,Джейсон Цукер,Чарли Койл,Рикард Ракелль,Брэд Маршан,Евгений Малкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители