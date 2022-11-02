«Питтсбург» проиграл «Бостону», Малкин забросил пятую шайбу в сезоне

"Питтсбург Пингвинз" в овертайме уступил "Бостон Брюинз" (5:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе "Питтсбурга" голами отметились Сидни Кросби, Евгений Малкин, Джейсон Цукер, Брайан Раст и Рикард Ракелль. Также Малкин записал на свой счет результативную передачу. Для российского форварда это уже пятый гол и пятая передача в десяти матчах сезона.
У "Бостона" шайбы забросили Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Павел Заха, Тейлор Холл и Хампус Линдхольм. После этого матча "Питтсбург" с десятью очками занимает 13-е место в Восточной конференции, "Бостон" с 18 баллами лидирует на Востоке. Ранее сообщалось, что российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капрзов забросил две шайбы в победном матче с "Монреаль Канадиенс" (4:1).
Теперь в его активе восемь шайб в десяти играх сезона. В следующем матче "Миннесота Уайлд" 4 ноября сыграет с "Сиэтл Кракен", "Монреаль Канадиенс" в этот же день встретится с "Виннипег Джетс".