Три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Оттавой" в матче НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" дома одержала победу над "Оттавой Сенаторз" (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). У "Сенаторз" голами отметились Дилан Гамбрелл, Мэттью Джозеф и Клод Жиру.

Фото: Paul Sancya/AP Paul Sancya/AP

В составе хозяев шайбы забрасывали Михаил Сергачев, Алекс Киллорн, Брэйден Поинт и Никита Кучеров. Кучеров также в этой игре отметился двумя результативными передачами, а Сергачев - одной. Нападающий "молний" Владислав Наместников не отметился результативными действиями, а голкипер Андрей Василевский отразил 11 бросков из 14. Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев очков не набрал.

После этого матча "Тампа" с 12 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, "Оттава" с восемью балами — на 15-й строчке. Ранее сообщалось, что российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил ассист в матче с "Вегас Голден Найтс", однако это не спасло его команду от поражения.