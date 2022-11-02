Кучеров повторил достижение Стива Томаса и Кларка Гиллиса

Форвард «Тампы» Никита Кучеров смог отметиться уникальным достижением в этом поединке. 29-летний россиянин стал 3-м хоккеистом в истории НХЛ, забившим победный гол в последние 2 минуты 30 секунд игрового времени третьего периода хотя бы в двух матчах кряду. Об этом сообщает NHL Stats. Ранее это удавалось сделать Стиву Томасу в период с 27 по 29 января 2000 года во время выступления за «Торонто Мэйпл Лифс» и Кларку Гиллису в период с 7 по 9 января 1982 года во время выступления за «Нью-Йорк Айлендерс».