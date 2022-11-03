Овечкин сломал и выбросил клюшку после неудачной игры в матче с «Вегасом»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на неудачу своей команды. Накануне в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ столичные в овертайме проиграли «Вегасу» со счетом 2:3, передает «МИР 24».

Как отмечается, в решающем моменте игры Овечкин упустил защитника «Найтс» Ши Теодора, поразившего ворота «Вашингтона». После игры 37-летний нападающий был так зол на себя, что сломал клюшку и выбросил ее в подтрибунное помещение. Вместе с тем в этой игре Овечкин смог сделать голевой пас.