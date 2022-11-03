Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
28 минут назад

Овечкин сломал и выбросил клюшку после неудачной игры в матче с «Вегасом»

Мир24иещё 3

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на неудачу своей команды. Накануне в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ столичные в овертайме проиграли «Вегасу» со счетом 2:3, передает «МИР 24».

Овечкин сломал и выбросил клюшку после неудачной игры в матче с «Вегасом»
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается, в решающем моменте игры Овечкин упустил защитника «Найтс» Ши Теодора, поразившего ворота «Вашингтона». После игры 37-летний нападающий был так зол на себя, что сломал клюшку и выбросил ее в подтрибунное помещение. Вместе с тем в этой игре Овечкин смог сделать голевой пас.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ. В активе команды 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» разгромила «Монреаль» со счетом 4:1. Две из четырех шайб в составе «дикарей» провел россиянин Кирилл Капризов.

Хоккей,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители