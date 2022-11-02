Овечкин в ярости сломал клюшку после поражения от «Вегаса»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ярости сломал клюшку после поражения в матче против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

Матч закончился победой «рыцарей» в добавочное время со счетом 2:3. Покидая лед, Овечкин сломал свою клюшку и бросил ее в подтрибунное помещение.

Напомним, что «Вашингтон» уступил во втором матче подряд со одинаковым счетом. Накануне команда проиграла по буллитам «Каролине». Всего в текущем сезоне НХЛ «Кэпиталз» провели 11 матчей, одержав пять побед и потерпев шесть поражений.