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52 минуты назад

Овечкин сломал клюшку после поражения от «Вегаса»

Никита Бородкин

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ярости сломал клюшку после поражения в матче против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Овечкин в ярости сломал клюшку после поражения от «Вегаса»
Фото: Zuma\TACCZuma\TACC

Матч закончился победой «рыцарей» в добавочное время со счетом 2:3. Покидая лед, Овечкин сломал свою клюшку и бросил ее в подтрибунное помещение.

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Напомним, что «Вашингтон» уступил во втором матче подряд со одинаковым счетом. Накануне команда проиграла по буллитам «Каролине». Всего в текущем сезоне НХЛ «Кэпиталз» провели 11 матчей, одержав пять побед и потерпев шесть поражений.

Ранее Овечкин вышел на второе место по победным голам в НХЛ, обойдя легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу. 25 октября он забросил 122-ю победную шайбу. Хоккеист признался, что для него это «довольно крутой момент» и ему приятно обойти легенд мирового хоккея.

Хоккей,Александр Овечкин,
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