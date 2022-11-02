Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА

Нападающий СКА Никита Гусев в первом матче после возвращения в санкт-петербургскую команду забросил шайбу и отдал результативную передачу. Это произошло во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Сочи».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Российский форвард набрал свои 370-е и 371-е результативные очки в 320-м матче за армейцев. Гусев вышел на первое место по баллам в истории СКА, став лучшим бомбардиром санкт-петербургской команды. Всего за клуб форвард забросил 122 шайбы и отдал 249 результативных передач.