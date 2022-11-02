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1 час назад

Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА

Чемпионат.com

Нападающий СКА Никита Гусев в первом матче после возвращения в санкт-петербургскую команду забросил шайбу и отдал результативную передачу. Это произошло во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Сочи».

Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Российский форвард набрал свои 370-е и 371-е результативные очки в 320-м матче за армейцев. Гусев вышел на первое место по баллам в истории СКА, став лучшим бомбардиром санкт-петербургской команды. Всего за клуб форвард забросил 122 шайбы и отдал 249 результативных передач.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

Хоккей,Никита Гусев,СКА,Фонбет,
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