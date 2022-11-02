Российского хоккеиста Свечникова признали главной звездой НХЛ в октябре

Издание The Athletic назвал российского форварда Андрея Свечникова главной звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте издания.
За прошедший месяц Свечников набрал девять очков по системе «гол плюс пас». На его счету семь шайб за восемь матчей, при этом в одной игре он оформил хет-трик. Кроме россиянина, в тройку лучших игроков также вошли нападающий «Нью-Джерси Девилс» Йеспер Братт и защитник «Баффало Сейбрс» Расмус Далин.
Кроме того, в начале месяца Свечников вышел на второе место в гонке снайперов текущего регулярного чемпионата. Сейчас он уступает только нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду. В активе последнего девять заброшенных шайб.
Отметим, что ранее авторы The Athletic уже высказывали свои симпатии Андрею Свечникову. 28 октября издание заявило, что россиянин «превращается в суперзвезду НХЛ».
«Что важно: Андрей Свечников превращается в суперзвезду. Доминирующий уровень ожидаемых голов – 63%. Да, Свечников был нереален», – написали авторы издания.