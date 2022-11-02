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1 час назад

Российского хоккеиста Свечникова признали главной звездой НХЛ в октябре

Елена Прошина

Издание The Athletic назвал российского форварда Андрея Свечникова главной звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте издания.

Российского хоккеиста Свечникова признали главной звездой НХЛ в октябре
Фото: СоцсетиСоцсети

За прошедший месяц Свечников набрал девять очков по системе «гол плюс пас». На его счету семь шайб за восемь матчей, при этом в одной игре он оформил хет-трик. Кроме россиянина, в тройку лучших игроков также вошли нападающий «Нью-Джерси Девилс» Йеспер Братт и защитник «Баффало Сейбрс» Расмус Далин.

Кроме того, в начале месяца Свечников вышел на второе место в гонке снайперов текущего регулярного чемпионата. Сейчас он уступает только нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду. В активе последнего девять заброшенных шайб.

Отметим, что ранее авторы The Athletic уже высказывали свои симпатии Андрею Свечникову. 28 октября издание заявило, что россиянин «превращается в суперзвезду НХЛ».

«Что важно: Андрей Свечников превращается в суперзвезду. Доминирующий уровень ожидаемых голов – 63%. Да, Свечников был нереален», – написали авторы издания.

Хоккей,Расмус Далин,Андрей Свечников,Коннор Макдэвид,
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