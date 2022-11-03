Канадский нападающий "Витязя" высказался о российском хоккее

Канадский нападающий "Витязя", обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Скотт Уилсон заявил, что его полностью устраивает жизнь в России и выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
"Когда появился вариант с КХЛ, я стал звонить и писать многим легионерам отсюда, и ни один не сказал, что ему тут не нравится. Говорили, что тут круто, хоккей отличный, а если будешь жить в Москве, то вообще здорово. Я все ждал, скажет ли кто-нибудь, что ему здесь не нравится, но никто не сказал. Обсудил с семьей и принял решение. Очень рад, что решил поехать в КХЛ. Не думаю, что я вернусь играть домой, потому что здесь все отлично. И с точки зрения хоккея, и с точки зрения быта все здорово, как глоток свежего воздуха. Постараюсь играть здесь как можно дольше", — сказал Уилсон в интервью "Чемпионат.com".
30-летний Уилсон перешел в "Витязь" в августе 2022 года. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ за "Шарлотт", набрав 40 (24+16) очков в 71 матче. В НХЛ он играл за "Питтсбург", "Детройт" и "Баффало". Ранее Уилсон отозвался о капитане "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине. "Овечкин – машина? Да, он очень сильный, у него лучший бросок в лиге, так что он в каждом матче выполняет свою задачу. У него с Кросби совершенно разные стили игры, но Сид – тоже машина. Хотя бы потому, насколько он сильный. Они оба в каждом матче делают свою работу", — сказал Уилсон.