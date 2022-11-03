Канадский нападающий "Витязя" высказался о российском хоккее

"Когда появился вариант с КХЛ, я стал звонить и писать многим легионерам отсюда, и ни один не сказал, что ему тут не нравится. Говорили, что тут круто, хоккей отличный, а если будешь жить в Москве, то вообще здорово. Я все ждал, скажет ли кто-нибудь, что ему здесь не нравится, но никто не сказал. Обсудил с семьей и принял решение. Очень рад, что решил поехать в КХЛ. Не думаю, что я вернусь играть домой, потому что здесь все отлично. И с точки зрения хоккея, и с точки зрения быта все здорово, как глоток свежего воздуха. Постараюсь играть здесь как можно дольше", — сказал Уилсон в интервью "Чемпионат.com".