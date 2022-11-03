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51 минуту назад

Райан Рейнольдс может купить клуб НХЛ «Оттава»

Никита Бородкин

Актер Райан Рейнольдс может купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз». Об этом стало известно журналу People.

Актер Райан Рейнольдс может приобрести клуб НХЛ "Оттава Сенаторз"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Райан заинтересован в сделке, поскольку хочет, чтобы команда продолжила базироваться в канадской столице. Сумма возможной сделки пока не раскрывается.

Напомним, что бывший владелец «Сенаторз» Юджин Мельник скончался в марте, после чего клуб перешел к его дочерям, которые выставили его на продажу. В текущем сезоне НХЛ «Оттава» набрала восемь очков в девяти матчах — сейчас команда занимает последнее, восьмое, место в таблице Атлантического дивизиона.

Для Рейнольдса это будет не первая инвестиция в спортивные команды. В конце 2022 года вместе с американским артистом Робом Макэлхенни приобрел валлийский футбольный клуб «Рексхэм».

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